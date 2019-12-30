Кайлі Дженнер розбурхала уяву фанів еротичними фото

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер приголомшила шанувальників у соціальних мережах гарячими знімками у спідній білизні.

Еротичні фото Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Автором світлин стала асистентка зірки і фотограф Victoria Villarroel.

Читайте також: Як зірки відсвяткували Різдво: фото

На знімках власниця бренду косметики і популярна блогерка позує в звабливій мереживній білизні у ліжку, продемонструвавши пишні груди і сідниці.

Відчула, що буде неправильно вирушити в 2020 рік, не опублікувавши ще одну пастку для компліментів,

– додала у підписі Кайлі.

Вже протягом перших секунд після публікації гарячі фото назбирали тисячі вподобань, а через добу їх стало понад десять мільйонів.

"2019 рік був чудовим для тебе, а 2020 стане ще кращим", "Гаряча", "Яка ти смачненька", "Неймовірна", "Дуже сексуальна", – пишуть користувачі у мережі.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner