Кайлі Дженнер розчулила мережу сімейними фото з 9-місячною дочкою

Зірка реаліті-шоу, модель Кайлі Дженнер зробила зворушливий сюрприз шанувальникам у День подяки, який цього року у США відзначали 22 листопада.

Кайлі знялася у сімейній фотосесії з 9-місячною дочкою Стормі. Також на одному зі знімків з'являється коханий дівчини Тревіс Скотт. Нові фото Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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"Люблю тебе, мій маленький янголе", – прокоментувала свій знімок з дочкою Кайлі.



Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram @kyliejenner



Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram @kyliejenner



Тревіс Скотт, Кайлі Дженнер і Стормі / Instagram @kyliejenner

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер народила доньку Стормі 1 лютого 2018 року. Всю свою вагітність вона приховувала новину про народження первістка. Батьком дівчинки був репер і її бойфренд Тревіс Скотт, однак екс-хлопець Кайлі – Тайга, заявив, що теж може бути батьком доньки, тому що в час їхнього розлучення і час зачаття дитини вони ще були в сексуальних стосунках.