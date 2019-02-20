Кайлі Дженнер розповіла про пластику, гроші і материнство: цікаві деталі

21-річна зірка реаліті-шоу і найбагатша блогерка у соціальній мережі Instagram Кайлі Дженнер знялася у яскравій фотосесії для видання Paper і розповіла в інтерв'ю цікаві подробиці зі свого життя.

Для видання Paper Кайлі Дженнер вкотре заявила, що збільшили губи за допомогою філерів.

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Разом з цим, знаменитість переконує, що ніколи не робила серйозних пластичних операцій і не лягала під ніж хірурга.

Філер – це наповнювач для локальних ін'єкцій, які використовують в контурній пластиці лиця без хірургічного втручання.

Люди думають, що я сотні раз лягала під ніж і повністю перекроїла своє обличчя, але це зовсім не так. Це жах! Я б ніколи цього не зробила. Вони не розуміють, що насправді можуть зробити класну зачіску і макіяж і, як я, наприклад, трохи підколоти філери. Я не заперечую, що робила ін'єкції,

– наголосила вона.

Кайлі Дженнер / Paper

Кайлі, яка виховує однорічну дочку Стормі від репера Тревіса Скотта, розповіла, що досі не заручена.

"Материнство повністю змінило моє життя на краще. Це дійсно те, чого я так хотіла, – стати молодою мамою. За два дні до нашого інтерв'ю моя 11-місячна дочка зробила перші кроки, ми з Тревісом були в захваті. Він чудовий тато, "велика дитина", фантастичний друг. Всупереч усім чуткам ми ще не одружені і навіть не заручені. Коли це станеться, я повідомлю всім, не хвилюйтесь!" – зазначила Дженнер.



Кайлі Дженнер / Paper

Як зізнається зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", з 15 років батьки припинили її матеріально забезпечувати. Відтак дівчина почала самостійно заробляти на життя.

"Мама і тато сказали мені, що мені потрібно заробляти власні гроші, прийшов час навчитися економити. Так, я починала не з нуля, але мої статки не передалися мені у спадок", - підсумувала знаменитість.



Кайлі Дженнер / Paper



Кайлі Дженнер / Paper



Кайлі Дженнер / Paper



Кайлі Дженнер / Paper



Кайлі Дженнер / Paper