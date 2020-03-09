Кайлі Дженнер та Кім Кардашян засвітили пишні форми у купальниках: гарячі фото

Знамениті світські левиці Кайлі Дженнер та Кім Кардашян полюбляють підкреслювати спокусливу фігуру обтислим вбранням. Зірки часто поширюю фото у відвертій білизні чи сукнях, а також хизуються фігурою у бікіні. Днями вони поділилися спекотним кадром з відпочинку.

Кім Кардашян надає перевагу світлинам у вишуканій нижній білизні, в той час як Кайлі Дженнер активно публікує знімки у купальниках. Днями на інстаграм-сторінках обох красунь з'явилося фото з їхнього спільного відпочинку, яке за добу зібрало майже 9 мільйонів вподобань.

Читайте також: Повторила образ: Кайлі Дженнер приміряла вбрання, як у Бейонсе

На фотографії Кайлі позує, піднявши голову вверх та заплющивши очі. А Кім навпаки – примружившись, дивиться в камеру. Дженнер одягнена в купальник бежевого кольору, що гармонійно поєднується з кольором її волосся. На обличчі можна побачити легенький макіяж. Увагу привертають довгі нігті зірки, пофарбовані в рожевий колір. Кім Кардашян зображена у відвертому чорному бікіні в тон волосся. Видно, що вона надала перевагу відпочинку з мінімальною кількістю макіяжу.

Такі вбрання гарно підкреслюють пишні форми знаменитостей та демонструюють їхню сексуальність та привабливість.



Кайлі Дженнер і Кім Кардашян у купальниках / Instagram / @kyliejenner