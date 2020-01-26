Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт об'єдналися заради дня народження доньки: скільки коштує свято

Наймолодша мільярдерка світу ретельно готується до святкування день народження своєї доньки Стормі, якій 1 лютого виповниться два роки. Свято об'єднає не лише все зіркове телесімейство, а й колишніх закоханих, які готові забути образи заради спільного виховання доньки.

Знаменита бізнесвумен активно долучає свою донечку Стормі до публічного життя. Кайлі Дженнер нещодавно презентувала спільну б’юті-колаборацію з крихіткою, яка приурочена до святкування Дня святого Валентина. Проте на черзі не менш знакова подія для зіркової матусі, адже 1 лютого Стормі виповниться два роки. Заради дитячого свята вона об'єднає зусилля з колишнім бойфрендом американським виконавцем Тревісом Скоттом.

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Перші подарунки донька мільярдерки отримала за кілька тижнів до знакового дня. Кайлі Дженнер випустила нову колекцію свого косметичного бренду, яка носить ім'я крихітки Stormi Collection. Вона поєднала в собі спільну любов до метеликів знаменитої матусі та не менш зіркової доньки.

Днями Кайлі разом з ексбойфрендом Тревісом Скоттом, сестрою Кортні Кардашян, мамою Кріс Дженнер та її обранцем Корі Гемблом, подругою та племінниками відправилася до дитячого парку розваг Disney World в Орландо. Під час розваг їх супроводжували охоронці.

Сімейство встигло відвідати кілька атракціонів, які подарували чудовий настрій як наймолодшим, так і найстаршим членам родини. На особистій сторінці в інстаграмі Кайлі Дженнер опублікувала кілька кадрів з прогулянки, на яких постала разом з подругою Кайлі Айріс Палмер. Молоді матусі радо позували зі своїми доньками, створивши так званий "клуб матусь".

Проте масштабне святкування другого дня народження Стормі ще попереду. Як повідомили інсайдери видання TMZ, турботливі батьки планують гучну вечірку, яка обійдеться колишнім закоханим у 100 тисяч доларів.

Вони хочуть зібрати близьких в орендованому студійному просторі, залучивши до заходу шість вигаданих персонажів. Вже за тиждень близько 160 мільйонів фоловерів зможуть оцінити щедрість найбагатшої матусі сучасності на її особистих сторінках у соціальних мережах.