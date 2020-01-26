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Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт об'єдналися заради дня народження доньки: скільки коштує свято

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Кайлі Дженнер з донькою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка світу ретельно готується до святкування день народження своєї доньки Стормі, якій 1 лютого виповниться два роки. Свято об'єднає не лише все зіркове телесімейство, а й колишніх закоханих, які готові забути образи заради спільного виховання доньки.

Знаменита бізнесвумен активно долучає свою донечку Стормі до публічного життя. Кайлі Дженнер нещодавно презентувала спільну б’юті-колаборацію з крихіткою, яка приурочена до святкування Дня святого Валентина. Проте на черзі не менш знакова подія для зіркової матусі, адже 1 лютого Стормі виповниться два роки. Заради дитячого свята вона об'єднає зусилля з колишнім бойфрендом американським виконавцем Тревісом Скоттом. 

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Перші подарунки донька мільярдерки отримала за кілька тижнів до знакового дня. Кайлі Дженнер випустила нову колекцію свого косметичного бренду, яка носить ім'я крихітки Stormi Collection. Вона поєднала в собі спільну любов до метеликів знаменитої матусі та не менш зіркової доньки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Днями Кайлі разом з ексбойфрендом Тревісом Скоттом, сестрою Кортні Кардашян, мамою Кріс Дженнер та її обранцем Корі Гемблом, подругою та племінниками відправилася до дитячого парку розваг Disney World в Орландо. Під час розваг їх супроводжували охоронці.

Сімейство встигло відвідати кілька атракціонів, які подарували чудовий настрій як наймолодшим, так і найстаршим членам родини. На особистій сторінці в інстаграмі Кайлі Дженнер опублікувала кілька кадрів з прогулянки, на яких постала разом з подругою Кайлі Айріс Палмер. Молоді матусі радо позували зі своїми доньками, створивши так званий "клуб матусь". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Проте масштабне святкування другого дня народження Стормі ще попереду. Як повідомили інсайдери видання TMZ, турботливі батьки планують гучну вечірку, яка обійдеться колишнім закоханим у 100 тисяч доларів.

Вони хочуть зібрати близьких в орендованому студійному просторі, залучивши до заходу шість вигаданих персонажів. Вже за тиждень близько 160 мільйонів фоловерів зможуть оцінити щедрість найбагатшої матусі сучасності на її особистих сторінках у соціальних мережах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Зіркові романи Зіркові мами Новини LifeStyle
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