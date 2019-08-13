Кайлі Дженнер та її 1-річна дочка одягнули однакові вбрання в Позітано: фото

551 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка в світі Кайлі Дженнер відправилася в Італію, щоб відсвяткувати своє 22-річчя. Зі знаменитістю приїхали її друзі, сім'я та коханий Тревіс Скотт, з яким вона виховує спільну дочку Стормі. Для морської прогулянки в Позітано Кайлі підготувала однакові образи для себе та дівчинки.

Нові знімки з однорічною дочкою Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де за Дженнер стежать 143 мільйони підписників.

Читайте також: 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер зворушила мережу знімками з дочкою Стормі

Для святкування дня народження дівчина орендувала розкішну яхту Tranquility, ціна якої 250 мільйонів доларів. Для морської прогулянки в казковому італійському місті Портофіно Кайлі приміряла мінісукню з деніму з колекції TLZ L'Femme. Додамо, що ціна вбрання є досить демократичною, якщо порівнювати з іншими елементами гардеробу Дженнер. На офіційному сайті плаття коштує 175 доларів.

Свою дочку зіркова мама одягнула в сукню у схожому стилі. "Любов моя", – лаконічно підписала знімок італійською мовою 22-річна мільярдерка.

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Додамо, що зіркова мама часто підбирає схожі образи для себе і для Стормі. Сама ж Кайлі Дженнер не економить на речах для дочки. В однорічної дівчинки вже є колекція сумок від люксових брендів, загальна вартість яких є більшою за 30 тисяч доларів.

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

blog_ava
Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
сьогодні
5441
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Зіркові мами Зіркові дні народження Зіркові діти Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
12 серпня 17:03 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 5088
Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
12 серпня 14:00 Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
Юлія Турелик 2634
"Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами
12 серпня 13:18 "Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами
Юлія Ліпенцева 1226
Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
12 серпня 12:02 Топ-5 аксесуарів пляжного літа: поради стиліста
Юлія Девда 1513
Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів
12 серпня 11:21 Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів
Богданна Рибак 641
Новини
Більше новин
Залиште відгук