Кайлі Дженнер та її 1-річна дочка одягнули однакові вбрання в Позітано: фото

Наймолодша мільярдерка в світі Кайлі Дженнер відправилася в Італію, щоб відсвяткувати своє 22-річчя. Зі знаменитістю приїхали її друзі, сім'я та коханий Тревіс Скотт, з яким вона виховує спільну дочку Стормі. Для морської прогулянки в Позітано Кайлі підготувала однакові образи для себе та дівчинки.

Нові знімки з однорічною дочкою Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де за Дженнер стежать 143 мільйони підписників.

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Для святкування дня народження дівчина орендувала розкішну яхту Tranquility, ціна якої 250 мільйонів доларів. Для морської прогулянки в казковому італійському місті Портофіно Кайлі приміряла мінісукню з деніму з колекції TLZ L'Femme. Додамо, що ціна вбрання є досить демократичною, якщо порівнювати з іншими елементами гардеробу Дженнер. На офіційному сайті плаття коштує 175 доларів.

Свою дочку зіркова мама одягнула в сукню у схожому стилі. "Любов моя", – лаконічно підписала знімок італійською мовою 22-річна мільярдерка.



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Додамо, що зіркова мама часто підбирає схожі образи для себе і для Стормі. Сама ж Кайлі Дженнер не економить на речах для дочки. В однорічної дівчинки вже є колекція сумок від люксових брендів, загальна вартість яких є більшою за 30 тисяч доларів.



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner