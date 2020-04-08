24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою світу: хто ще увійшов у рейтинг Forbes

- Читать новость на русском
Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою / Instagram / @kyliejenner

Американська блогерка, модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер вдруге зуміла випередити своїх родичок та очолити список найбагатших людей за версією Forbes. Список складали з багатіїв, віком до 30 років.

Про це йдеться на офіційному сайті Forbes. За даними аналітиків, 22-річна Кайлі Дженнер отримує найбільший дохід від косметичної компанії Kylie Cosmetics. Наразі бренд, який самотужки побудувала американка, оцінюють в 1,2 мільярда доларів.

Читайте також: Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер віддала мільйон доларів на потреби медиків

Повідомляється, що наприкінці січня 2019 року Кайлі Дженнер продала 51% акцій компанії Coty. За це вона отримала 600 мільйонів доларів.

Я нічого не передбачала. Не думала про майбутнє. Але це визнання, звісно, радує мене, – зазначила Кайлі Дженнер.

Кайлі Дженнер вдруге очолила рейтинг наймолоших мільярдерів
Кайлі Дженнер вдруге очолила рейтинг наймолодших мільярдерів / Forbes

Другий і третій щаблі рейтингу зайняли сестри Александра і Катаріна Андерсен. Дівчата є власницями 84% акцій норвезької інвестиційної компанії Ferd. Та, на відміну від Кайлі Дженнер, цей бізнес заснували не вони, а їхній батько.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Рейтинги Forbes Кайлі Дженнер
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:30 8 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 3556
сьогодні , 10:01 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 209177
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 8 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 1888
сьогодні , 11:45 Спершу я не приймала цього, – Синтія Ніксон розповіла про сина-трансгендера
Новини шоу-бізнесу 1572
сьогодні , 13:01 Католицька Пасха в Україні: дата святкування
Традиції 2442
сьогодні , 09:42 Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталі
Лікування 35997
сьогодні , 08:01 Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського
Новини України 36681
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті
Новини України 25990
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:19 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
сьогодні 10:41 Вбили лідера гурту "Лесик Band": найвідоміші пісні музикантів, які знають у Львові
Уляна Журба
7 квітня 09:30 Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світ
Юлія Михайлова
6 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
6 квітня 10:10 Англійська для початківців: які фільми можна переглянути на карантині
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин
Залиште відгук