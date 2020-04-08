Кайлі Дженнер вдруге стала наймолодшою мільярдеркою світу: хто ще увійшов у рейтинг Forbes
Американська блогерка, модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер вдруге зуміла випередити своїх родичок та очолити список найбагатших людей за версією Forbes. Список складали з багатіїв, віком до 30 років.
Про це йдеться на офіційному сайті Forbes. За даними аналітиків, 22-річна Кайлі Дженнер отримує найбільший дохід від косметичної компанії Kylie Cosmetics. Наразі бренд, який самотужки побудувала американка, оцінюють в 1,2 мільярда доларів.
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Повідомляється, що наприкінці січня 2019 року Кайлі Дженнер продала 51% акцій компанії Coty. За це вона отримала 600 мільйонів доларів.
Я нічого не передбачала. Не думала про майбутнє. Але це визнання, звісно, радує мене, – зазначила Кайлі Дженнер.
Кайлі Дженнер вдруге очолила рейтинг наймолодших мільярдерів / Forbes
Другий і третій щаблі рейтингу зайняли сестри Александра і Катаріна Андерсен. Дівчата є власницями 84% акцій норвезької інвестиційної компанії Ferd. Та, на відміну від Кайлі Дженнер, цей бізнес заснували не вони, а їхній батько.
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