Кайлі Дженнер випадково сказала, що вагітна другою дитиною: подробиці

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер не приховує факт, що хотіла б стати матір'ю вдруге. Шанувальники неодноразово підозрювали зірку у вагітності, а днями її сестра Хлої Кардашян зняла короткий ролик, де на фоні Кайлі випадково сказала: "Я вагітна".

Про це повідомляє британське видання Mirror. На своїй сторінці в Instagram Хлої знімали відео в Stories. На одному з роликів є торт, який замовили до дня народження Кардашян.

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Саме у короткому відео на фоні можна почути зізнання у вагітності. Шанувальники відразу розпізнали голос, який належав Кайлі Дженнер.



Хлої Кардашян знімала на камеру свій торт, коли Кайлі сказала, що вагітна / Скріншот

Однак Кайлі Дженнер, яка виховує 18-місячну дівчинку Стормі зі своїм коханим Тревісом Скоттом, часто демонструє свою фігуру у соціальних мережах. Зірка не виглядає вагітною через плоский живіт та вузьку талію. Так, на думку фанів друга вагітність Кайлі – не більше, ніж чутки.

В кінці квітня коханий Кайлі Дженнер святкував своє день народження і, вітаючи його в соціальній мережі, зірка написала "Займімося коханням і заведемо ще одну дитину", чим зацікавила своїх шанувальників.