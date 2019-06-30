Кайлі Дженнер випадково сказала, що вагітна другою дитиною: подробиці

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Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер не приховує факт, що хотіла б стати матір'ю вдруге. Шанувальники неодноразово підозрювали зірку у вагітності, а днями її сестра Хлої Кардашян зняла короткий ролик, де на фоні Кайлі випадково сказала: "Я вагітна".

Про це повідомляє британське видання Mirror. На своїй сторінці в Instagram Хлої знімали відео в Stories. На одному з роликів є торт, який замовили до дня народження Кардашян.

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Саме у короткому відео на фоні можна почути зізнання у вагітності. Шанувальники відразу розпізнали голос, який належав Кайлі Дженнер.


Хлої Кардашян знімала на камеру свій торт, коли Кайлі сказала, що вагітна / Скріншот

Однак Кайлі Дженнер, яка виховує 18-місячну дівчинку Стормі зі своїм коханим Тревісом Скоттом, часто демонструє свою фігуру у соціальних мережах. Зірка не виглядає вагітною через плоский живіт та вузьку талію. Так, на думку фанів друга вагітність Кайлі – не більше, ніж чутки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

В кінці квітня коханий Кайлі Дженнер святкував своє день народження і, вітаючи його в соціальній мережі, зірка написала "Займімося коханням і заведемо ще одну дитину", чим зацікавила своїх шанувальників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Кайлі Дженнер Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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