Кайлі Дженнер влаштувала вечірку в стилі серіалу "Розповідь служниці": чому обурились фанати

Світська левиця Кайлі Дженнер має чимало статків, тому може собі дозволити розкішні вечірки і дорогі подарунки своїй донечці Стормі. 8 червня у суботній вечір вона влаштувала тематичну вечірку в стилі відомого серіалу "Розповідь служниці".

Відомо, що винуватицею свята стала близька подруга Кайлі Анастасія Караніколау, якій виповнилось 22 роки. Дженнер вирішила позбавити її від будь-яких турбот і зробити яскраве святкування у себе вдома.

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Але щоб подія запам'яталась ще більше, вечірка відбулась в дусі популярного серіалу, який відзначився прем'єрою третього сезону 5 червня. В будинку було багато тематичних елементів з серіалу, червона колористика і головне – костюми в стилі служниць, які складались з червоних плащів та білих головних уборів, які в серіалі мали назву "крильця".

Після публікацій в мережі кількох кадрів з вечірки, Instagram-користувачі неабияк обурились темою свята, адже серіал "Розповідь служниці", який було створено на основі однойменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд, має доволі складний сюжет.

Сюжет. Події стрічки відбуваються у вигаданій тоталітарній державі Гілеад. Релігійні "фанатики" захопили владу в США і створили власну республіку, де змінили повністю все: уявлення про сім'ю, місце жінок у світі, побут, культуру та багато іншого. Через низьку дітонароджуваність, всіх жінок було поділено за репродуктивною ознакою: ті, хто могли давати потомство – народжували дітей багатим сім'ям Гілеаду, а хто ні, працювали в тюрмах, борделях, або ж були зовсім страчені.

Образи героїнь серіалу часто відтворюють жінки, які виходять у США чи Польщі на протести через заборону абортів. Відтак, прихильники не зовсім зрозуміли сенс проведення такої вечірки.

"Це так іронічно, адже якби події з "Розповіді служниці "збулися в реальності, то ми б носили червоне, а ці люди купували наших дітей", "Більш ніж впевнена, що Етвуд написала роман не для того, щоб ми вбиралися в костюми. Це її попередження, і всім повинно бути страшно, адже якщо одного разу нам доведеться одягнути цей одяг, буде не до усмішок", "Це так неправильно", "Коли ти маєш багато грошей і не знаєш, куди їх витрачати" – ці та багато інших коментарів залишили коментатори в соцмережах.