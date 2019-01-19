Кайлі Дженнер з 11-місячною дочкою придбали схожі неонові купальники: яскраві фото
Зірка соціальних мереж і реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер народила дівчинку від 25-річного Тревіса Скотта в четвер, 1 лютого 2018 року. Для того, щоб відсвяткувати день народження маленької Стормі її зіркова мама разом з найкращою подругою Джорджиною Вудс відправилися на відпочинок до океану.
Нові фото з 11-місячною Стормі і Вудс Кайлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, на деяких кадрах дівчата одягнули купальники однакового неонового зеленого кольору.
"Люблю цих двох більше, ніж саме життя", – заявила у підписі Дженнер.
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі і Джорджин Вудс / Instagram / @kyliejenner
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі і Джорджин Вудс / Instagram / @kyliejenner