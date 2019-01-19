Кайлі Дженнер з 11-місячною дочкою придбали схожі неонові купальники: яскраві фото

11:42, 709

Зірка соціальних мереж і реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер народила дівчинку від 25-річного Тревіса Скотта в четвер, 1 лютого 2018 року. Для того, щоб відсвяткувати день народження маленької Стормі її зіркова мама разом з найкращою подругою Джорджиною Вудс відправилися на відпочинок до океану.