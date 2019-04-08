Кайлі Дженнер зачарувала мережу ніжними знімками у відвертому образі

Американська модель, яку визнали наймолодшою мільярдеркою у світі, часто тішить своїх шанувальників у мережі відверими знімками. Так, днями з'явилася нова порція відвертих фото Кайлі Дженнер на її сторінці в Instagram.

21-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та власниця успішного бізнесу Kylie Cosmetics відома також тим, що активно веде свій блог в Instagram. Кайлі Дженнер часто публікує гарячі знімки з відпочинку, фотосесій чи просто пікантні фото в домашніх умовах. Так, нову порцію ніжних і водночас відвертих кадрів американська модель опублікувала напередодні, 7 квітня.

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Кайлі Дженнер постала на чорно-білих фото у екстремальному леопардовому топі з відвертим декольте та темній міні-спідниці. Вона ніжно та заразом сексуально позувала перед камерою, сидячи на стільці. На одному з кадрів модель опустила шлейки майки, охопила руками талію і прикрила очі, ніби мріючи про щось. "Коли ти фокусуєшся на хорошому, тоді воно стає ще кращим", "рости через те, що доводиться пройти", – саме так прокоментувала власні фото 21-річна мільярдерка.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner