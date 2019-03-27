Кайлі Дженнер зачарувала знімком без макіяжу і поставила під сумнів пластичні операції

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Світська левиця Кайлі Дженнер у свій 21 рік змогла досягнути найкращих висот – стала наймолодшою мільярдеркою світу за версією Forbes, започаткувала власний бізнес і створила щасливу сім'ю. Не менше захоплення викликає її ідеальна зовнішність, яку часто ставлять під сумнів через ймовірні пластичні операції. Однак нова світлина Кайлі змусила вкотре задуматись своїх прихильників.

Справа в тому, що днями Кайлі Дженнер оприлюднила у своєму Instagram нове пікантне фото, на якому позує в білій футболці з відвертим декольте під сонячними проміннями, що падають з вікна. Але увагу фанатів привернула не її пишна фігура, а обличчя, на якому був повністю відсутній макіяж. 

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Кайлі Дженнер без макіяжуInstagram / @kyliejenner

Пишні губи, виражений погляд очей, темні брови та гострі вилиці – нічого з цього не було, оскільки знаменитість вирішила показати природню красу. Фанати розбіглись в поглядах, адже одні лише похвалили дівчину за таку щирість, а інші – вкотре засумнівались, чи справді Кайлі вдавалась до пластичних операцій. Адже порівнюючи її старі фото з новими, можна побачити кардинальну різницю. Сама ж Кайлі ніколи не приховувала, що користувалась філерами (ін'єкціями краси для губів), які зробили їй пухкіші губи. Минулого року вона тимчасово від них відмовилась, посилаючись на те, що позбувалась дитячих комплексів, але згодом знову до них повернулась.


Кайлі Дженнер з макіяжем / Instagram / @kyliejenner

Незважаючи на це, вона нещодавно стверджувала, що ніколи не користувалась послугами пластичного хірурга, тому що фанати інколи навіть не підозрюють, до яких хитрощів можна вдаватись за допомогою однієї косметики. Тут варто додати, що 21-річна модель вже багато років є власницею косметичного бренду Kylie Cosmetics, статки його стрімко зростають через значний вплив соціальних мереж і реклами.


Кайлі Дженнер у 2013 році і у 2019 / Instagram / @kyliejenner

А ви як думаєте, чи вдавалась Кайлі до пластичних операцій?

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Теги: LifeStyle Краса Кайлі Дженнер Макіяж
Джерело: LifeStyle 24
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