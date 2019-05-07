Кайлі Дженнер запідозрили у вагітності: провокативні фото

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Кайлі Дженнер зі своїм коханим Тревісом Скоттом
Кайлі Дженнер зі своїм коханим Тревісом Скоттом / Instagram / @kyliejenner

Знамениту Insta-діву та наймолодшу мільярдерку у світі запідозрили у другій вагітності. 21-річна Кайлі Дженнер опублікувала доволі провокативні фото зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом.

Напередодні у Нью-Йорку відгримів наймасштабніший фешн-бал Інституту костюма музею Метрополітен. Не прийти на модний захід не змогли світські левиці сестри Кадашян-Дженнер, одна з яких неабияк розбурхала мережу своїм виходом. 21-річна Кайлі Дженнер постала перед публікою та папараці у розкішній сукні, однак саме через тип вбрання її запідозрили у другій вагітності.

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На фото, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, чітко видно її округлий животик, який вона навіть не намагалася приховати. Ба більше, одна з подруг Кайлі Дженнер опублікувала в Insta-stories знімок зіркової пари, прокоментувавши його "Оу, привіт батьки", а Кайлі поділилася ним на своїй сторінці.

Кайлі Дженнер вагітна, Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер вагітна
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Скріншот з Instagram

Шанувальники наймолодшої мільярдерки світу також помітили, що на заході Met Gala-2019 знаменитість не змогла похизуватися струнким животиком і тонкою талією, тому в коментарях до фото засипали її питаннями щодо другої вагітності.

Кайлі Дженнер вагітна
Скріншот з Instagram

Варто додати, що кілька днів тому коханий Кайлі Дженнер святкував своє день народження і, вітаючи його в соціальній мережі, зірка написала "Займімося коханням і заведемо ще одну дитину", чим насторожила своїх фанатів.

Кайлі Дженнер
Скріншот з Instagram

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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