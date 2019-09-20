Кайлі Дженнер засвітила форми в обтислому леопардовому комбінезоні: хижацьке фото

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Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Відома американка, зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер не припиняє дивувати своїх прихильників у соціальних мережах. 22-річна Insta-діва похизувалася хижацьким образом, у якому їй вдалося ідеально продемонструвати свої пишні форми.

Струнка талія і пишні сідниці – саме такий ідеал фігури пропагує Кайлі Дженнер на своїй сторінці в Instagram. Частина її фанатів стверджує, що такі стегна та животик вона отримала завдяки хірургічному втручанню, а частина запевняє, що її фігура – результат наполегливої праці.

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Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" не береться коментувати свій зовнішній вигляд, проте демонструвати його не припиняє. Так, напередодні молода матуся опублікувала черговий звабливий знімок у вінтажному образі.

На фоні стіни 22-річна Кайлі Дженнер позувала в обтислому жовтому комбінезоні з леопардовим принтом, поверх якого одягнула куртку з таким же забарвленням. Вона сексуально підняла ліву ногу, завдяки чому привернула ще більше увагу до пишних сідниць. Образ хижачки доповнила сумка в тон та стильні босоніжки з прозорими пластиковими смужками.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Еротика Кайлі Дженнер
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