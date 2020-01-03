Кайлі Дженнер засвітила пишні груди у святковому вбранні: фото

Наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер, яка веде активне публічне життя і поєднує його з материнством, показала знімки з шаленої новорічної вечірки.

Світлини зі святкування Нового року б'юті-магнатка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Для нестримної вечірки Кайлі Дженнер одягнула сексуальне плаття, яке було прикрашене блискучим срібним гліттером. Вбрання звабливо підкреслило вузьку талію і пишні груди 22-річної дівчини.

"Коли текіла вдаряє тебе", – додала у підписі зіркова мама.

Для заходу стилісти зібрали волосся Кайлі у легкі локони і доповнили образ яскравим макіяжем з акцентом коричневими тінями на очах.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Пізніше Кайлі Дженнер розмістила на своїй сторінці в інстаграм-сторісі, яке було зроблене для у обкладинки журналу Paper Magazine в лютому 2019 року. На ньому дівчина позує з білявим волоссям, яке закручене у коси.



Кайлі Дженнер / Instagram-сторіс / @kyliejenner