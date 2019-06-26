Кайлі Дженнер засвітила сексуальний костюм від українського бренду: фото американської зірки

Відома американська модель і бізнесвумен, якій всього 21 рік, вкотре похизувалася своїми красивими формами. Що цікаво, для того, аби підкреслити свою фігуру, Кайлі Дженнер обрала звабливе вбрання від українського дизайнера.

Кайлі Дженнер часто хизується своїми пишними і водночас стрункими формами, які до вподоби мільйонам її фанатів. Для нових світлин у своєму Instagram наймолодша мільярдерка світу намагається обирати нові та незвичайні вбрання. Так, на останніх фото Кайлі Дженнер засвітила "лук" від української дизайнерки.

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На фото зваблива Кайлі Дженнер постала у чорному костюмі який складався з сорочки, який молода мама перетворила у короткий топ, та міні-спідниці з високою талією. Дизайнер бренду Cultnkd опублікувала фото американки на Instagram-сторінці марки, тим самим повідомивши, що знаменитість придбала її витвір.



Кайлі Дженнер в костюмі від української дизайнерки / Instagram / @kyliejenner