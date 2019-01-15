Кайлі Дженнер засвітила стрункі ноги у грайливій сукні: фотофакт

Американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кайлі Дженнер здивувала своїх прихильників у мережі. Знаменитість опублікувала серію фото, на яких засвітила стрункі ноги в незвичній сукні.

21-річна мільйонерка Кайлі Дженнер продовжує свою співпрацю з фотографом Сашою Самсоновою. Нещодавно зірка разом зі своєю сестрою Кендалл замовили в українки серію знімків у стилі Дикого Заходу. Тепер же запальна Кайлі позувала перед камерою у досить пікантному вбранні.

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Для стильної фотосесії модель приміряла рожеву сукню, зроблену із пір'я. Вбрання виглядало дуже ефектно, оголивши стрункі ноги Кайлі Дженнер. Зірка грайливо дивилась у камеру, не приховуючи своєї сексуальності.

У цій сукні почуваюсь фламінго, – з гумором поділилась Кайлі Дженнер.

Варто зазначити, що Саша Самсонова зробила гарячі знімки всього лиш за допомогою фіолетового фону та звичайного крісла зі спинкою. Сексуальний образ Кайлі вдалось створити завдяки вбранню, макіяжу та босоніжок на підборах.

Уважні користувачі мережі відзначили, що це одна з небагатьох зйомок, в якій Кайлі Дженнер не приховувала свій шрам на нозі. Зірка отримала поранення ще в дитинстві, коли грала зі своєю сестрою Кендалл у хованки. Тоді дівчинка перелазила через паркан та отримала чималі поранення. На згадку про інцидент у Кайлі є чималий шрам, світліший за її шкіру.



Шрам Кайлі Дженнер / Instagram / @sashasamsonova