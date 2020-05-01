Кайлі Дженнер зізналася у почуттях до ексбойфренда: Люблю тебе назавжди

Наймолодша мільярдерка світу чуттєво привітала колишнього коханого з днем народження. Кайлі Дженнер опублікувала серію архівних світлин Тревіса Скотта з донькою та кілька спільних знімків, а зворушливим коментарем зізналася у вічних почуттях до ексбойфренда.

Стосунки однієї з найуспішніших представниць сімейства Кардашян з американським репером завершилися після двох років бурхливого роману. Попри те, що пара більше не разом, вони спільно виховують свою дворічну доньку Стормі та не уникають спілкування. Так, Кайлі Дженнер привітала Тревіса Скотта з днем народження в особистому інстаграм-блозі.

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Звоорушливе привітання підкорило мережу та викликало сумніви у фоловерів щодо остаточного завершення стосунків зіркової пари. Екскохані належать до числа тих знаменитостей, які продовжують підтримувати одне одного попри розставання. Судячи з усього, почуття успішної Кайлі Дженнер до Тревіса Скотта знову набули романтичного відтінку, адже вона публічно зізналася у коханні до колишнього обранця.

З днем народження, татусь року! Повільно, але впевнено я починаю розуміти, що Стормі – батькова дочка. Найкрасивіша, розумна, любляча і весела дитина. Найкращий подарунок. Гаразд, я плачу. Люблю тебе назавжди,

– написала Кайлі Дженнер.

На фото, які показала зірка, репер розважався з маленькою донькою. Проте були й кілька кадрів, на яких родина зображена у повному складі. На одному з них ексзакохані постали зі Стормі на її першій червоній доріжці, присвяченій біографічному фільму репера Travis Scott: Look Mom I Can Fly, у якому він зіграв головну роль. На іншому – перші дні життя крихітки у пологовому будинку поряд з обома батьками.

Що відомо про стосунки Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта?Про роман зірок стало відомого наприкінці весни у 2017 році. Одразу після початку стосунків з'явилася інформація про вагітність Кайлі Дженнер. Світська левиця народила доньку Стормі 1 лютого 2018 року. Напередодні її появи на світ у мережі ширилися чутки про зради Тревіса Скотта та наміри власниці б'юті-імперії найняти приватного детектива, аби прослідкувати за репером.

Вже восени 2019 року у пресі з'явилися чутки про ймовірний розрив 22-річної Кайлі Дженнер і 28-річного Тревіса Скотта. Вони прийняли рішення взяти паузу в стосунках і, судячи з усього, досі не поставили у почуттях остаточної крапки.