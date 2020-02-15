Кайлі Дженнер змінила зачіску: як тепер виглядає фатальна брюнетка

У День закоханих на особистій сторінці зірки з'явилося фото, яким наймолодша мільярдерка світу продемонструвала новий імідж. Після червоних хідників та численних світських вечірок Кайлі Дженнер наважилася кардинально змінити зачіску, перефарбувавши волосся у медовий блонд.

Кайлі Дженнер досить рідко наважується на рішучі зміни у своїй зовнішності. Її обличчя часто прикрашає кампейни відомих світових брендів та найпрестижніших глянців. Проте 22-річна модель вирішила змінити статус спокусливої брюнетки на фатальну блондинку.

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На особистій сторінці в інстаграмі бізнес-леді опублікувала фото в дзеркалі, на якому прихильники змогли сповна оцінити новий імідж зірки. Відтінок медовий блонд Кайлі обрала з допомогою свого особистого стиліста Хесуса Герреро, який відповідає за її зачіску близько року.

Днем раніше в інстаграм-сторіс Кайлі Дженнер з'явилося фото зі стрижкою короткий боб. Такі зміни модель прокоментувала досить лаконічно: "Хесус сказав, що лише підрівняє кінчики, а потім обрізав мені волосся". Проте, судячи з усього, коротка зачіска – лише перехідний етап до розкішного медового блонду, який вже встиг припасти до душі відданим фоловерам.



Нова зачіска Кайлі Дженнер / Screenshot / Instagram / @kyliejenner