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Кайлі Дженнер знялась для глянцю з донькою в стилі Марії-Антуанетти: розкішні фото

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Кайлі Дженнер ​для Harper's Bazaar / Фото: Morelli Brothers, Harper's Bazaar

Американська зірка та власниця б’юті-компанії Кайлі Дженнер взяла участь у фотосесії для глянцю Harper's Bazaar. Разом з нею на кадраз постала 2-річна донька Стормі.

22-річна дівчина приміряла декілька пишних костюмів, які нагадували стиль Марії-Антуанетти – королеви Франції, дружини Людовика XVI, яка була страчена на гільйотині. На деяких кадрах Harper's Bazaar Кайлі все ж відійшла від задуму фотосесії та про тему фотосесії нагадувала лише висока зачіска у дусі XVIII століття, оскільки вона приміряла чорний звабливий купальник з прорізами.

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Кайлі Дженнер ​для Harper's Bazaar / Фото: Morelli Brothers, Harper's Bazaar

Окрім стильної фотозйомки Кайлі дала відверте інтерв’ю, в якому розповіла про материнство, відносини зі своїм колишнім коханим Тревіс Скоттом і плани на майбутнє. Блогерка наголосила, що хоч вона і порвала стосунки з батьком спільної доньки Стормі, втім підтримує з ним найтепліші дружні стосунки.

У нас чудові стосунки. Ми немов найкращі друзі. Тревіс і я однаково любимо Стормі і обидвоє хочемо для неї найкращого. Ми завжди на зв'язку з Тревісом. У ситуаціях зі Стормі я завжди думаю про те, як би вчинили мої батьки. Вони завжди були моєю опорою, і я хотіла б того ж для своєї дочки,
– наголосила зіркова матуся.

Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер ​і донька Стормі для Harper's Bazaar / Фото: Morelli Brothers, Harper's Bazaar

Дівчина також додала, що всі друзі хочуть, щоб Кайлі вдруге завагітніла, оскільки роль матусі їй неабияк пасує. Втім, бізнесменка поки що цього точно не планує.

"Всі мої друзі хочуть, щоб я ще раз стала мамою, і постійно на мене тиснуть. Вони дуже люблять Стормі і мріють, щоб я народила їй рідного брата. Але в мої найближчі плани це поки не входить", – резюмувала Кайлі.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Кайлі Дженнер Зіркові мами Зіркові діти
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