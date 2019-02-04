Кайлі Дженнер знялася для глянцю в образі, який створив штучний інтелект: вражаючі фото

Популярне інтернет-видання Dazed Beauty, яке нещодавно випустило свій перший друкований номер, продовжує дивувати наповненням журналу. Так, представники глянцю поділилися знімками, на яких Кайлі Дженнер позує в незвичайних образах, які створювала не людська рука.

Нещодавно в мережі з'явилися перші фото обкладинки дебютного номера журналу Dazed Beauty. На них постали Кейт Мосс і Тревіс Скотт в образах кентаврів. Незадовго після цього представники глянцю показали, хто зі знаменитостей ще позував для сторінок видання і які стилі були підібрані для них.

Читайте також: Кендіс Сванепул стала зіркою турецького Vogue: звабливі фото

Так, нові знімки знаменитої власниці б'юті-бізнесу і моделі Кайлі Дженнер з'явилися на офіційній сторінці журналу в Instagram. Її зйомка особлива тим, що макіяж для неї створювали не знамениті візажисти, а штучний інтелект, а точніше програма Beauty_GAN. Додаток проаналізував понад 17 тисяч публікацій з мейк-апами і за допомогою спеціальних механізмів розробила приклад, який згідно з ідеєю розробників програми повинен сподобатися всім.