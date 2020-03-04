Кайлі і Кендалл Дженнер приміряли купальники з головним принтом літа: звабливі фото

Американські красуні Кайлі та Кендалл Дженнер проводять свою весняну відпустку на екзотичному курорті. Де саме відпочивають знаменитості – невідомо, втім вони вже встигли заполонити мережу своїми пікантними фотографіями.

Впродовж кількох останніх днів Кайлі Дженнер вже демонструвала результати спокусливих фотосесій, які зібрали не один мільйон вподобань у соціальній мережі Instagram. Цього разу вона вирішила показати, як потрібно позувати для "літніх" фото із рідною сестрою Кендалл.

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На серії нових знімків Кайлі та Кендалл приміряли майже однакові купальними з головним принтом літа, а саме – тропічним. Саме його зірки з усього світу починають скуповувати для своїх гардеробів. Тренд на нього задала відома голлівудська актриса та співачка Дженніфер Лопес на показі Versace весна-літо 2020. Навіть український дизайнер Андре Тан рекомендує на нього звернути уваги при покупці літніх речей.

Відтак Кайлі та Кендалл не відстали від трендів і на тлі розкішних апартаментів продемонстрували звабливі фігури. Своє волосся дівчата зібрали у пучок, а для макіяжу обрали ніжні нюдові відтінки. "День перший", – підписала знімки блогерка.

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Варто додати, що чимало користувачів відзначили незвичну форму одного з пальців ніг Кайлі. Одна з коментаторок навіть зібрала більше шести тисяч вподобань, запитавши: "Невже ніхто нічого не скаже про її короткий палець?"

Але Кайлі поспішила все пояснити та зазначила, що це сталось випадково, а правильну побудову всіх пальців вона показала у своїх Instagram-Stories. Разом з цим вона покепкувала зі своєї сестри Кендалл, пальці ніг якої теж виглядали дещо дивно на фотографії.

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