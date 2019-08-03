Карлі Клосс – 27: найгарячіші фото колишнього "ангела" Victoria's Secret

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Карлі Клосс – 27: сексуальні фото моделі
Карлі Клосс – 27: сексуальні фото моделі / Instagram / @karliekloss

Сьогодні, 3 серпня, запальна американська модель Карлі Клосс святкує 27-річчя. З нагоди свята журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, яким був шлях зірки до світової слави та сексуальні фотосесії за її участю.

Карлі Клосс стала однією з тих моделей, які без допомоги родичів знайшли місце у світовому шоу-бізнесі. Батьки майбутньою моделі були лікарями швидкої допомоги, тому не мали змоги допомогти доньці пройти фешн-курси або ж посприяти у її становленні як манекенниці. Окрім цього, разом з Карлі зростали три сестри, тому зайвих коштів у родині не було. 

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У 2006 році Карлі Клосс вперше знялась для журналу "Scene Magazine", що у її рідному Чикаго. Хоч видання не мало шаленої популярності, однак для майбутньої манекенниці воно стало знаковим. Ефектну білявку з ідеальною фігурою одразу ж помітили представники агентства, які запропонували висхідній зірці контракт та переїзд до Нью-Йорка. 

Після співпраці зі знаменитим NEXT Model Management Карлі Клосс почала підкорювати подіуми на Тижнях моди в Парижі, Мілані, Нью-Йорку. Відтоді її запрошували до співпраці легендарні бренди Жана-Поля Готьє, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Dior, Oscar de la Renta, PINK, Hermes та інші. 

Та знаковою для запальної білявки була робота у Victoria's Secret. Вперше у грандіозному шоу вона взяла участь у 2011 році, а згодом уклала з представниками білизняного бренду контракт. Карлі Клосс взяла участь у десятках рекламних кампаній та не соромилась поставати оголеною перед камерою. Після заміжжя у 2018 році з родичем Дональда Трампа – Джошуа Кушнером – модель вибірково знімалась у пікантних фотосесіях та почала обирати більш скромні вбрання. Однак на її сторінці в Instagram досі збереглись звабливі фото, що нагадують про бурхливе модельне минуле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

Якими сексуальними знімками рясніє блог Карлі Клосс – дивіться у підбірці LifeStyle 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Karlie Kloss (@karliekloss)

 

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Теги: Новини LifeStyle Зіркові дні народження LifeStyle Мода Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
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