Кайлі Міноуг відвідала світський захід з бойфрендом: фото

Знаменита співачка з Австралії Кайлі Міноуг не приховує своїх почуттів до молодшого за неї на 7 років бойфренда Пола Соломонса. Днями артистка здійснила черговий світський вихід у його компанії.

Кайлі Міноуг вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом, директором британського видання GQ Полом Соломонсом у вересні 2018 року. Зараз їй 51 рік, а Полу – 44, проте різниця у віці не заважає їм кохати один одного. Пара відвідала урочистий обід, який був влаштований на честь акторки Тільди Свінтон. Про це йдеться у видання The Daily Mail.

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Співачка позувала перед камерами в короткій твідовій сукні жовтого кольору від Chanel та чорних щільних колготах. Таке вбрання зірка поєднала із темними туфлями-човниками.

Серед аксесуарів її образ доповнювала маленька чорна сумочка через плече та сережки з коричневим камінням. На руках можемо бачити сяючі браслети та колечка. Волосся знаменитість вклала в акуратну зачіску, а на обличчі зробила макіяж в коричнево-персикових тонах та зробила акцент на очах.



Кайлі Міноуг у жовтій сукні з твіду / Фото: Getty Images

Пол для цього заходу обрав одяг чорного кольору: костюм, сорочку та метелик.

На світлинах видно, що Кайлі усміхнена та щаслива поряд із своїм обранцем. Закохані ніжно обіймають один одного.



Кайлі Міноуг та її коханий Пол Соломонс / Фото: Getty Images