Кайлі Міноуг відвідала світську церемонію в ефектному луці: фото

Популярна співачка з Австралії Кайлі Міноуг підкорила весь світ своїм ніжним голосом та нетиповою манерою виконання пісень. На світських заходах артистка часто дивує яскравими та, водночас, вишуканими образами.

Кайлі Міноуг відвідала церемонію нагородження премії мистецтва AAA Arts Awards. Цю нагороду вручають за внесок в галузі розваги і мистецтва. Захід відбувся в четвер, 30 січня, в Нью-Йорку.

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Знаменита співачка позувала перед камерами у лавандовій асиметричній сукні з одним рукавом від бренду Ralph & Russo. На шиї в артистки була довга лавандова стрічка, яка додавала особливого шарму цьому образу.

Кайлі поєднала таке вбрання з босоніжками сріблястого кольору на шпильці. Серед аксесуарів обрала довгі сережки та браслет, які підкреслювали її вишуканий смак.



Кайлі Міноуг на премії AAA Arts Awards / Фото: Getty Images

Зірка завершила образ акуратною укладкою та макіяжем з акцентом на очах.



Кайлі Міноуг / Фото: Getty Images