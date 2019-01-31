Кайлі Міноуг викликала поліцію через переслідування

Австралійська співачка Кайлі Міноуг, яка у травні відзначила 50-річчя, викликала поліцію через шанувальника, який стежив за зіркою кілька тижнів біля її будинку.

Як повідомляє видання The Sun, Міноуг була шокованою, коли дізналася, що якийсь чоловік намагався дізнатися, де вона живе і переслідував її, постійно повторюючи ім'я Кайлі.

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Згодом, коли переслідувач дізнався адресу співачки, він намагався потрапити до неї додому. Тоді сусідка Кайлі попередила знаменитість про це і Міноуг посилила охорону навколо свого будинку. Однак чоловік відмовлявся піти і згодом зірка звернулася у поліцію.

Після того як цей чоловік протягом декількох годин дзвонив їй в домофон і відмовлявся піти, вона вирішила викликати поліцію. Кайлі була дуже засмучена. Правоохоронці поговорили з нею і з цим хлопцем на вулиці,

– розповів очевидець виданню.

Поліція відпустила переслідувача, адже приводу для затримання не було. Але, як йдеться у джерелі, йому винесли попередження про домагання.



Кайлі Міноуг / Getty Images