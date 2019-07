Кайлі Міноуг заплакала під час свого виступу на фестивалі: щемливе відео

Популярна співачка Кайлі Міноуг стала однією з запрошених зірок на фестивалі Glastonbury, який пройшов у Великобританії. Однак виступ співачка розпочала із зізнання, яке викликало у неї сльози.

Це вперше Кайлі Міноуг стала хедлайнером фестивалю. Однак із Glastonbury артистка має свою особливу історію. У 2005 році вона повинна була вийти на сцену зі своїми хітами, проте цього не зробила через виявлену онкохворобу. Про моторошний діагноз рак грудей Кайлі Міноуг дізналась за кілька днів до фестивалю, відтак швидко скасувала свій виступ і приступила до термінового лікування.

У 2005 році я повинна була бути тут. Але обставини завадили мені зробити це. Тоді спостерігала за всім з Австралії. Хотіла б, щоб все склалось інакше, але життя таке. Сьогодні я разом з вами... Я не планувала стільки лити сліз,

– розповіла перед виступом Кайлі Міноуг.

Артистка заплакала під час своєї промови, що розчулило чимало прихильників зірки. Користувачі мережі і учасники фестивалю підтримали Кайлі Міноуг, яка зуміла подолати рак та продовжила вокальну кар'єру. Зі сцени вона вкотре закликала всіх стежити за своїм здоров'ям та не боятись йти до лікаря.



Кайлі Міноуг заплакала на сцені / Getty Images

Виступ Кайлі Міноуг тривав близько 2 годин, за які артистка встигла заспівати найвідоміші свої хіти. Окрім цього, співачка виступила з солістом гурту Coldplay Крісом Мартіном, з яким виконала уривок з треку Can Not Get You Out Of My Head.

Що відомо про хворобу Кайлі Міноуг?

Популярна австралійська співачка Кайлі Міноуг довідалась про хворобу, коли їй було 36 років. Лікарі не змогли одразу діагностувати рак молочної залози, тому артистка, яка скаржилась погане самопочуття, скасувала всі заплановані концерти та пройшла ретельне обстеження.

Представники Кайлі одразу ж запропонували людям забрати гроші, витрачені на квитки. Однак жоден з них не пішов до каси, підтримуючи таким чином артистку в непростий час. Кайлі Міноуг пережила операцію та пройшла кілька курсів хіміотерапії. Щороку вона проходить обстеження, щоб хвороба не повернулась.

Однак онконедуга назавжди змінила австралійську зірку. Наразі Кайлі Міноуг заснувала благодійний фонд, який допомагає жінкам боротись з раком. Також вона написала книгу, в якій розповіла про свої переживання під час хвороби. Видання має чималу популярність у світі, а Кайлі зізналась, що хотіла власним прикладом показати, що подолати рак можливо. Окрім цього, метою книги є заклик до регулярного обстеження свого організму.