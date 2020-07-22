Знаменита модель Кайя Гербер вже у 18 років досягнула такої ж популярності, як і її мама Сінді Кроуфорд. І як тільки красуня досягнула віку повноліття, вона постала у модному глянці повністю голою.

Фото Кайя Гербер розмістила на інстагарм-сторінці, чим викликала шквал коментарів від прихильників. У дописі модель зізналась, що провокативна фотосесія з'явиться у новому випуску японського журналу Vogue. Номер вийде у вересні 2020 року та матиме три різні обкладинки на вибір покупців.

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Для одного знімка Кайя Гербер позувала в еротичному образі, одягнувши прозоре чорне боді та приталені шкіряні штани. А на іншому фото красуня взагалі постала голою. Кайя Гербер красувалась тільки ботфортах та масивних сережках, демонструючи своє струнке тіло і татуювання.



Кайя Гербер у новому Vogue / Фото Instagram / @luigiandiango



Кайя Гербер вперше оголилась / Фото Instagram / @luigiandiango

Відомо, що еротичну зйомку влаштували ще до початку карантину. Кайя Гербер не приховувала своєї радості, що саме її історія з'явиться у головному випуску Vogue за рік. У спілкуванні з журналістами модель звернулась до читачок, заявивши, що відомі красуні також мають невдалі дні чи проблеми в особистому житті. Однак вони можуть прикривати біль завдяки ефектним образам.

"Ви повинні прокидатися кожен день і вибирати щастя для себе, а не для когось іншого. І не на основі думки кого-небудь ще. Те, що ви бачите в засобах масової інформації, найчастіше просто красива обкладинка. Це нормально, що у вас не все завжди безхмарно. Це нормально, що вам буває сумно. Це нормально, коли день у вас не задався. Але про це ми не розповідаємо у соцмережах", – розповіла Кайя Гербер.

Кайя Гербер у провокативній зйомці / Фото Instagram / @luigiandiango