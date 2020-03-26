Кайя Гербер поділилася милим фото з цуценям: Ми залишаємося вдома

18-річна модель, донька ікони фешн-індустрії Сінді Кроуфорд Кайя Гербер дотримується встановлених правил карантину та залишається вдома. Зірка опублікувала ніжне фото з домашнім улюбленцем.

Кайя Гербер у свої 18 років вже підкорила не один світовий подіум та побудувала блискавичну кар'єру. Модель не боїться вдаватися до експериментів та знає, як захопити глядачів. Проте у час пандемії коронавірусу, вона, як і більшість людей, залишається вдома, щоб убезпечити себе та рідних від хвороби.

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Covid-19 вже встиг зруйнувати плани мільйонів людей по всьому світу. Різні сфери діяльності зазнають великих збитків, у лікарнях не вистачає необхідного обладнання та місць для пацієнтів. Лікарі закликають залишатися вдома заради них, бо в іншому випадку скоро вони не зможуть усіх врятувати. Зірки також закликають прихильників дотримуватися карантину та без зайвої потреби не виходити на вулицю. До їх числа доєдналася Кайя Гербер, яка на власному прикладі показала, як перебуває в ізоляції.

Вона разом із своїм песиком відпочиває від постійної метушні та напруженого графіку. Модель поділилася світлиною, на якій спить з домашнім улюбленцем. Вона одягнута в сіру спортивну кофту, а на її обличчі є ледь помітний макіяж, або його взагалі немає.

"Ми залишаємося вдома", – коротко підписала фото Гербер.

Зазначимо, станом на 25 березня у світі підтверджено 463 418 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 20 912 осіб померли, 113 802 повністю одужали. Для зменшення ризику інфікування людей закликають залишатися вдома.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу