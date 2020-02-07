Кайя Гербер показала провокативні образи під час світського заходу: звабливі фото

У свої 18 років американській моделі вдалося досягти приголомшливої популярності, завоювавши ім'я однієї з найпрестижніших моделей сучасності. У Нью-Йорку дівчина з'явилася на презентації бренду Jimmy Choo, продемонструвавши одразу два звабливих образи, що підкреслили її струнке тіло.

Зіркові батьки супермодель Сінді Кроуфорд та бізнесмен Ранді Гербер змалку виховували у дівчині відчуття стилю та любов до фешн-індустрії. Зараз Каї Гербер вдається вражати кожним своїм публічним виходом. Так, дівчина стала обличчям нової колекції престижного британського бренду взуття Jimmy Choo. Вчора, 6 лютого, у Нью-Йорку відбулася презентація лінійки.

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Модель Кайя Гербер не могла оминути увагою таку знакову подію, особисто представивши колаборацію з модним будинком. Вона постала на презентації та вечірці у двох різних образах. Для першого виходу зірка обрала елегантний сірий костюм, який поєднала з чорною шкіряною сумкою та туфлями мюлі під зміїну шкіру з колекції Jimmy Choo x Kaia. Проте головною родзинкою її вбрання стало екстримальне декольте та оголена спина. Такі відверті деталі додали сексуальності її стриманому образу.



Кайя Гербер на презентації бренду Jimmy Choo / Getty Images



Кайя Гербер на презентації бренду Jimmy Choo / Getty Images

Інший look підкреслив жіночність її тіла. Кайя Гербер позувала у напівпрозорій срібній сукні від бренду Paco Rabanne, крізь яку просвічувалась білизна моделі. Вбрання підкреслило її тендітну фігуру, стрункі довгі ноги та пишне декольте, зважаючи на те, що дівчина не одягла бюстгальтера. Її обличчя прикрасив макіяж smoky eyes, який лише додав її вигляду зухвалості.



Кайя Гербер на презентації бренду Jimmy Choo / Getty Images