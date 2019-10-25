Кайя Гербер помічена на побаченні з ексбойфрендом Аріани Гранде Пітом Девідсоном: фотофакт

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Кайя Гербер помічена на побаченні з ексбойфрендом Аріани Гранде Пітом Девідсоном: фотофакт

Донька відомої супермоделі Сінді Кроуфорд, схоже, закрутила роман з популярним коміком Пітом Девідсоном. В мережі з'явилися перші фото пари на побаченні.

18-річна модель Кайя Гербер неодноразово потрапляли до камер папараці під час прогулянок з друзями, проте на побаченні у ресторані вона була помічена вперше.

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На сайті видання Daily Mail з’явилося фото Кайї Гербер та 25-річного американського коміка Піта Девідсона. Вони вечеряли в одній із нью-йоркських кав’ярень і потрапили до інстаграм-сторіс інших відвідувачів.

На фото актор, ймовірно, розповідає моделі щось кумедне, адже вона, усміхаючись, дивиться на екран мобільного телефону. Поки що знаменитості не прокоментували спільний вихід, однак фанати впевнені, Кайя і Піт – пара.

Пітер Девідсон і Кайя Гербер
Кайя Гербер і Пітер Девідсон / The Daily Mail 

Варто додати, що раніше Піт Девідсон був закоханий у популярну співачку Аріану Гранде і навіть зробив їй пропозицію вийти заміж, на що вона відповіла згодою. Проте через деякий час зірка сцени скаcувала заручини, а Піт Девідсон закрутив роман з Маргарет Квеллі. Однак 18 жовтня 2019 року стало відомо, що пара розпалася.

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Теги: LifeStyle Кайя Гербер Зіркові романи
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