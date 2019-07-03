Кайя Гербер приголомшила виходом на показі Givenchy: масштаби і вигляд сукні вражають

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Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram / @kaiagerber

17-річна американська модель Кайя Гербер продовжує підкорювати світові подіуми. Днями донька Сінді Кроуфорд дефілювала у сукні від бренду Givenchy у Парижі. Вихід юної моделіпоціновувачі моди запам'ятають надовго.

Свіжі фото з показу нової колекції Givenchy Кайя Гербер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Шоу, під час якого юна модель приголомшила своїм виходом, відбулося у вівторок, 2 липня, в рамках кутюрного паризького Тижня моди. Нову колекцію Givenchy представляла дизайнерка весільної сукні Меган Маркл Клер Уейт Келлер. Однак, якщо плаття герцогині Сассекської було максимально стриманим і елегантним, то подіумне вбрання 17-річної Кайї Гербер було кардинально іншим за стилем.

Модель вийшла на розлогий подіум в об'ємній шелесткій сукні, створеній з чорної основи та бірюзово-синього пір'я. Здалеку декор нагадував дрібні пелюстки, які тільки но розпустилися. Фешн-знавці прогнозують, що ця сукня стане однією з небагатьох, які захоплять червоні доріжки в новому сезоні.

Кайя Гербер
Кайя Гербер на показі Givenchy / Instagram / @kaiagerber

Кайя Гербер
Кайя Гербер на показі Givenchy / Instagram / @kaiagerber
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Кайя Гербер Givenchy
Джерело: LifeStyle 24
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