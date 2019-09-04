Кайя Гербер вперше стала зіркою британського Vogue: ефектні фото

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Кайя Гербер знялась для британського Vogue
Кайя Гербер знялась для британського Vogue / Instagram / @britishvogue

У 18 років Кайя Гербер може похизуватись чималими здобутками: вона вже не раз крокувала подіумами під час Тижнів моди і стала амбасадором Chanel. Однак на цьому модель не зупиняється та активно розширює співпрацю з глянцями, зокрема, з Vogue.

У день свого народження, 3 вересня, Кайя Гербер зізналась, що стала головною зіркою жовтневого випуску Vogue Britain. Для глянцю вона приміряла ефектні образи та дала відверте інтерв'ю. Наразі у мережі з'явились тільки фрагменти з її розповіді та кілька знімків. 

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Зокрема, Кайя Гербер зізналась, що наразі повністю віддає свій вільний час роботі. А от щодо особистого життя, то модель запевняє: поки не думає про романи та залицяння, оскільки на це бракує часу. 

Коли я працюю, у мене немає сил навіть фліртувати з ким-небудь. Але я не втрачаю надію знайти свою справжню любов,
– зізналась Кайя Гербер. 

Не оминула модель і питання щодо її дозвілля. Чимало прихильників Кайї впевнені, що життя манекенниці – це вечірки, нові знайомства і дорогий відпочинок. Однак ці стереотипи донька Сінді Кроуфорд спростувала.

"У мене вдома є нарди, і це все, що мені потрібно. Коли я вдома, я живу життям 70-річної жінки... У мене стара душа", – з гумором розповіла Кайя Гербер. 

Саму зйомку для британського Vogue модель назвала подарунком на 18-річчя. Модель мала чудову нагоду попрацювати зі знаменитим фотографом Стівеном Мейзелом, відомим за рекламами Dior, Calvin Klein, Armani, Versace, Valentino і Roberto Cavalli. Для тендітної Кайї він підібрав образи у стилі 80-их. Обкладинку автори Vogue прикрасили знімком моделі, яка позувала у сукні та головному уборі в білий горох. А от на сторінках глянцю Кайя Гербер постане в об'ємних сукнях та неакуратною зачіскою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кайя Гербер Мода Vogue
Джерело: LifeStyle 24
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