Кайя Гербер засвітила оголені груди на показі Valentino: фото 18+

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Кайя Гербер
Кайя Гербер / www.gettyimages.com

18-річна американська модель та донька Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер вийшла на подіум показу бренду Valentino весна-літо 2020 в рамках паризького Тижня моди, на якому випадково оголилася.

Кайя Гербер пройшлася подіумом у чорній спідниці, жакеті і прозорій блузці, під яку дівчина не одягнула спідню білизну. Додамо, що на професійних показах моделі повторюють повністю образи, які складають дизайнери, відтак не можуть додавати жодні інші елементи гардеробу.

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Під час проходки 18-річна дочка Сінді Кроуфорд засвітила оголені груди, але жодним чином не відреагувала на це. У такий спосіб дівчина продемонструвала свій професіоналізм, продовживши дефіле. 

Кайя Гербер на показі Valentino: дивіться відео

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кайя Гербер Мода Еротика Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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