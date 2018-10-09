Кайя Гербер засвітила струнке тіло і показала нове татуювання: фотофакт

17-річна дочка Сінді Кроуфорд любителька красивих малюнків на шкірі. Кайя Гербер яскраво засвітила тутуювання на ребах, яке є другим по рахунку на її молодому тілі.

Нове фото 17-річна дочка Сінді Кроуфорд опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Модель, яка в такому юному віці ходить по подіуму на показах Versace, Calvin Klein і є представником бренду Saint Laurent, підірвала мережу новою світлиною. На знімку юна модель лежить на великому матраці, на фоні дверей будинку. Під час відпочинку вона читала книгу та мило ніжилася на сонці.

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На знімку юна модель лежить на великому матраці, на фоні дверей будинку. Під час відпочинку вона читала книгу та мило ніжилася на сонці. На її голові була панама з логотипом Superme та чорний купальник, який і дозволив шанувальниками розглянути її нове татуювання. Малюнок, який Кайя набила на ребрах, здалеку нагадує крило.

Варто додати, що це вже не перше тату юної дочки Сінді Кроуфорд. Осінню, коли Кайї Гербер тільки виповнилося 17, на її руці з'явився надпис Jordan, вибитий курсивом. До слова, вона не дарма обрала це слово, воно є другим ім'ям молодої моделі.