Кайя Гербер з'явилася в образі білявки в новому кампейні Versace: фото і відео

Будинок моди Versace представив новий рекламний кампейн колекції осінь-зима 2019/2020, для якого знялися дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер та інші моделі: Анока Яй і Бенте Оорт.

У фотосесії відтворено стиль гранж-культури 90-х років. У новому кампейні Versace 17-річна Кайя Гербер приміряла незвичний образ: стилісти дівчині висвітлили брови та перетворили у блондинку.

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В об'єктиві фотографа Стівена Мейзера дочка Сінді Кроуфорд позувала у штучному хутрі та з ефектною сумкою від бренду. Рекламні знімки та відео Будинок моди опублікував на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Візажистом на фотосесії виступив Пет Макграт, а за зачіску відповідав Гвідо Палау.

Також люксовий бренд опублікував рекламний ролик, знятий режисером Фердінандо Вердері. В ньому моделі перетворилися на рок-музикантів, а за ударні сіла сама Донателла Версаче.