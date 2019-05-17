KAZKA, DZIDZIO і Федишин: зірки відповіли на звинувачення щодо несплати податків

Заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов днями опублікував список у Facebook з представників шоу-бізнесу, які, за його словами, свою діяльність не позначають у документах і податків не сплачують.

У публікації заступника голови ДФС зазначалося, що у список тих, хто неправдиво заповнює декларації, намагаючись уникнути оподаткування, потрапили Анна Сєдокова, Ані Лорак, Дзідзьо, Камалія, Андрій Хливнюк (фронтмен групи "Бумбокс"), ПОЗІТІВ ("Время и Стекло"), Марія Яремчук, Амадор Лопес, MARUV, Tayanna, О. Зарицька (KAZKA), Василь Ломаченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик та інші.

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Деякі українські зірки вже відреагували на звинувачення щодо несплати податків. Так, як пише KP.UA., менеджер гурту KAZKA заявив, що Бамбізов опублікував неправдиву інформацію.

Євген Бамбізов опублікував неправдиву інформацію. Серед "зірок, які далеко не завжди виступають зразковими платниками податків" він вказав ім'я Олександри Зарицької — солістки гурту KAZKA. У той час як Олександра чесний платник податків, і всі її доходи оподатковуються згідно з чинним законодавством України. Хочемо звернути увагу державних органів на те, що поширення дезінформації ганьбить репутацію, честь і гідність артистів. На наш погляд, важливо утримуватися від оцінювальних суджень осіб, які обіймають такі високі посади. Навіть на своїй особистій сторінці необхідно усвідомлювати відповідальність за поширення неправдивої інформації й вибір помітних заголовків, властивих жовтій пресі,

– наголосив менеджер KAZKA.

В коментарі ТСН продюсер Дзідзьо Анатолій Безух також заявив, що артист є співробітником компанії, в якій отримує заробітну плату, і платити податки "в індивідуальному порядку" не повинен.

Цей допис у Facebook свідчить або про некомпетентність, або про необізнаність, або про бажання пропіаритись. Дзідзьо не являється суб'єктом підприємницької діяльності. Він є співробітником компанії, в якій отримує зарплату. Він ще є співвласником компанії, і компанія сплачує йому дивіденди та авторські. Якщо людина є працівником компанії, то платити податки в індивідуальному порядку не повинна. Дзідзьо є абсолютно сумлінним і зразковим платником податків. І все прозоро. Так, ми непогано заробляємо, але є і чималі витрати – зарплати музикантів, колективу, утримання офісу, студії та багато іншого. З прибутку обох наших компаній ми сплачуємо всі податки. От наприклад минулого місяця ми виплатили Дзідзьо дивіденди 500 тисяч, і одразу 58 тисяч податку сплатили,

– пояснив Анатолій Безух.

Українська співачка Ірина Федишин також зізналася, що не розуміє, як опинилася у цьому списку.

"Ми з чоловіком тривалий час платимо податки. Я не дуже добре розбираюсь, проте в нас є бухгалтер, і всю звітність сумлінно подає. Дуже сумно, чесно", – додала вона.

Продюсер Федишин Віталій Човник пояснив, що Ірина зареєстрована як підприємець лише кілька місяців, до цього всі податки сплачувались від його імені.

Останні місяці року, коли Ірина вже була платником податків, були великі витрати на шоу – костюми, постановка, робота великої команди – і вийшло, що податку з прибутку сплачується менше, оскільки були великі видатки. Гонорари за ці шоу Ірина отримає наприкінці 2019 року, і тоді все буде видно у декларації. Ще треба враховувати, що і я залишаюсь платником податків, і ми все справно платимо,

– додав продюсер співачки.