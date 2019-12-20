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Гурт KAZKA вразив фольклорними мотивами у новій пісні "Грай": відео

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Український гурт KAZKA не припиняє дивувати своїх прихильників перед Новим роком. Музиканти анонсували новий спекотний кліп та презентували новий ритмічний трек "Грай".

Прем'єра пісні відбулась на ютуб-каналі KAZKA та одразу ж привернула увагу всіх меломанів. Все тому, що музиканти вкотре майстерно поєднали фольклорні мотиви із сучасними ритмами. А от уже в дописі артисти пояснили, що у треку "Грай" вони прагнули показати: усім людям потрібно виходити з віртуального світу для пошуку особливої людини. 

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У світі соцмереж та постійної битви за лайки важко зосередитись, щоб відшукати найкращу людину, свій шматочок пазлу. А насправді – це ж усе, що потрібно. Обирай, з ким тобі рай, та разом з ним грай, грай, все життя грай! 
– йдеться в анонсі треку. 

Відомо, що пісня "Грай" увійде до нового альбому гурту KAZKA із назвою NIRVANA. Платівку вже презентували у Києві на закритій вечірці. А от всі прихильники колективу зможуть насолодитись композиціями 27 грудня. 

Слухайте нову пісню гурту KAZKA – "Грай": аудіо

KAZKA – "Грай": текст нової пісні

Ой у полі на тополі
Зозуля кувала, літа рахувала, літа рахувала!
Де мій милий, чорнобривий?
Якого шукала, якого шукала.

Приспів:

Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.

Я закохана слабка ланка. Тонка, вразлива, ламка.
Збираю серця уламки, Боляче, бо у мене лапки.
Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.
Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Приспів:

Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.

Я вам не загоєна ранка,
З конверта зірвана марка. Збираю серця уламки,
І від сліз міс-мокра майка.
Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.
Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Приспів:

Давай, обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним грай, грай,
Все життя грай.
Та й обирай,
З ким тобі рай,
І разом з ним ніжні
Паззли збирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.
Якщо не кохаєш — краще не грай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Не твоє — то й не обирай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Якщо не кохаєш — краще не грай.
Я до зрад безжальна, як самурай.
Не твоє — то й не обирай, Буде чесно!

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Музика KAZKA
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