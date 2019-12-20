Гурт KAZKA вразив фольклорними мотивами у новій пісні "Грай": відео

Український гурт KAZKA не припиняє дивувати своїх прихильників перед Новим роком. Музиканти анонсували новий спекотний кліп та презентували новий ритмічний трек "Грай".

Прем'єра пісні відбулась на ютуб-каналі KAZKA та одразу ж привернула увагу всіх меломанів. Все тому, що музиканти вкотре майстерно поєднали фольклорні мотиви із сучасними ритмами. А от уже в дописі артисти пояснили, що у треку "Грай" вони прагнули показати: усім людям потрібно виходити з віртуального світу для пошуку особливої людини.

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У світі соцмереж та постійної битви за лайки важко зосередитись, щоб відшукати найкращу людину, свій шматочок пазлу. А насправді – це ж усе, що потрібно. Обирай, з ким тобі рай, та разом з ним грай, грай, все життя грай!

– йдеться в анонсі треку.

Відомо, що пісня "Грай" увійде до нового альбому гурту KAZKA із назвою NIRVANA. Платівку вже презентували у Києві на закритій вечірці. А от всі прихильники колективу зможуть насолодитись композиціями 27 грудня.

Слухайте нову пісню гурту KAZKA – "Грай": аудіо

KAZKA – "Грай": текст нової пісні

Ой у полі на тополі

Зозуля кувала, літа рахувала, літа рахувала!

Де мій милий, чорнобривий?

Якого шукала, якого шукала.

Приспів:

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я закохана слабка ланка. Тонка, вразлива, ламка.

Збираю серця уламки, Боляче, бо у мене лапки.

Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.

Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Приспів:

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я вам не загоєна ранка,

З конверта зірвана марка. Збираю серця уламки,

І від сліз міс-мокра майка.

Та в мені вмикається лампа, Якось зранку.

Бо кохання більше за лайки, Вища планка.

Приспів:

Давай, обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним грай, грай,

Все життя грай.

Та й обирай,

З ким тобі рай,

І разом з ним ніжні

Паззли збирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Якщо не кохаєш — краще не грай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Не твоє — то й не обирай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Якщо не кохаєш — краще не грай.

Я до зрад безжальна, як самурай.

Не твоє — то й не обирай, Буде чесно!