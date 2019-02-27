KAZKA відмовилася від участі в Євробаченні-2019

Український гурт KAZKA вслід за жіночим колективом Freedom-Jazz відмовився від представлення України на головному конкурсі Євробачення в Ізраїлі. Кого оберуть замість гурту і чи взагалі Україна братиме участь в конкурсі – наразі невідомо.

Про це учасники гурту KAZKA повідомили у своєму Instagram.

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Музиканти зазначили, що їм не потрібна перемога будь-якою ціною, навіть якщо вони хотіли і мали би за честь представляти Україну на Євробаченні в Ізраїлі цього року.

Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах всiм свiтом,

– оприлюднив заяву гурт KAZKA.