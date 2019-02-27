KAZKA відмовилася від участі в Євробаченні-2019

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KAZKA не поїде на Євробачення 2019 від України - гур відмовився від участі
Гурт KAZKA відмовився від участі в Євробаченні-2019 / Instagram / @kazkaband

Український гурт KAZKA вслід за жіночим колективом Freedom-Jazz відмовився від представлення України на головному конкурсі Євробачення в Ізраїлі. Кого оберуть замість гурту і чи взагалі Україна братиме участь в конкурсі – наразі невідомо.

Про це учасники гурту KAZKA повідомили у своєму Instagram.

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Музиканти зазначили, що їм не потрібна перемога будь-якою ціною, навіть якщо вони хотіли і мали би за честь представляти Україну на Євробаченні в Ізраїлі цього року. 

Наша місія — об'єднувати людей своєю музикою, а не сіяти розбрат. Тому на пропозицію НСТУ у нас є чітка відповідь: ми не поїдемо в 2019 році на Євробачення. У той же час ми не відмовляємося від своєї головної мети — нести українську культуру світові. Ми готові представити Україну на конкурсi в наступному році, якщо нас оберуть. А поки ми рухаємося далі і чекаємо всіх вас на наших концертах всiм свiтом,
– оприлюднив заяву гурт KAZKA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

 

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Теги: LifeStyle Євробачення 2019 Євробачення Новини LifeStyle Музика KAZKA Скандал
Джерело: LifeStyle 24
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