KAZKA випустила новий хіт "Різдвяна": дивіться відеокліп

Гурт KAZKA зробив сюрприз шанувальникам у переддень Різдва і презентував новий кліп на пісню "Різдвяна" (RYZDVYANA) (Ой як же було).

Відеокліп RYZDVYANA був опублікований у понеділок, 6 січня, на офіційному ютуб-каналі гурту.

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У підписі представники KAZKA повідомили, що надихнулися мюзиклом "Вечори на хуторі біля Диканьки". У такий спосіб гурт переспівав стародавню пісню-коляду "Ой, дай Бог". У відеокліпі показано українські традиції святкування Святвечора і Різдва, а також сучасні мотиви.

Протягом дня після публікації ролик назбирав понад 74 тисячі переглядів.

Друзі, нехай цей день (а краще – весь наступний рік) буде наповнений коханням, найкращими людьми та справжніми дивами! З Різдвом,

– написала солістка Олександра Зарицька у підписі в інстаграмі.

KAZKA – RYZDVYANA: дивіться відеокліп

KAZKA – RYZDVYANA: слова пісні

Ой як же було із прежди віка

Ой дай Бог

Корабель тонув у снах,

Казка знову на вустах

Пливе де мало сліз.

На свята ми не святі,

Забуваємо чутки,

ніщо не спинить нас.

Все навколо як кіно,

я побачила його коли була мала.

Пісня лине неземна,

На моїх руках дива,

окрилена любов.

Ой як не було неба і землі

Ой дай Бог

А тільки було синєє море

Ой дай Бог

Запалала далечінь,

від сердець гарячих мрій нас літаки несли.

Випадок то був чи ні?

Сни колишні зберегли,

залишивши печаль.

Вже твоєї крові час!

Наступає поміж нас,

дарує рай і сміх.

Грай сопілко, грай струна,

Музика звучить-ріка, для кожного із нас!

На цьому морі горіли огні

Ой дай Бог

Коло тих огнів сиділи святи

Ой дай Бог

Радять радоньку кого в море послать

Ой дай Бог

Ой пойди Петро у море на дно

Ой дай Бог

Тай достань Петро жовтого піску

Ой дай Бог

Тай посіємо по всьому світу

Ой дай Бог

Щоб уродила небо і земля

Ой дай Бог

Небо зорями небо квітами Ой дай Бог