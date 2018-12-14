Казки на ніч: Хайді Клум і Жизель Бундхен показали пікантне фото у ліжку

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Хайді Клум і Жизель Бундхен
Хайді Клум і Жизель Бундхен / Колаж 24 канал

Супермоделі і колишні "ангели" знаменитого білизняного бренду Victoria's Secret Хайді Клум і Жизель Бундхен зробили сюрприз шанувальникам, показавши спільне "селфі" у соціальних мережах.

Новий знімок Клум опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Жизель і Хайді позують в ліжку, а Бундхен тримає у руці автобіографічну книгу "Уроки: мій шлях до осмисленого життя" (Lessons: My Path to a Meaningful Life).

У книзі супермодель розповіла про найвідвертіше: суїцидальні думки, панічні атаки і депресії, пов'язані з материнством і вимушеним переїздом за чоловіком у Бостон, пластику грудей і неприємні сюрпризи від коханого. 

"Казки на ніч", – зазначила у підписі до фото Хайді Клум.

Хайді Клум і Жизель Бундхен
Хайді Клум і Жизель Бундхен / Instagram @heidiklum

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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