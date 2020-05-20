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Келлі Осборн відверто зізналась, чому відмовилась від алкоголю

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Келлі Осборн назвала причину, чому відмовилась від алкоголю
Келлі Осборн назвала причину, чому відмовилась від алкоголю / Instagram / @kellyosbourne/

Донька легендарного рок-співака Оззі Осборна назавжди відмовилась від алкоголю. Днями Келлі взяла участь у карантинному шоу та відверто розповіла про свою залежність та причину відмови від неї.

Келлі Осборн відмовилась від алкоголю: причина

Знаменита американка стала запрошеною гостею програми HelloFresh Social Dinnering, яка виходить на KIIS FM. Келлі Осборн розповіла, що з 2017 року веде здоровий спосіб життя, у якому немає місця алкоголю. Наважитись побороти згубну звичку їй допомогло розчарування у собі. 

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"Я просто повинна була зупинитися. Я стаю веселою людиною, коли вип'ю, але після певного моменту я перетворююся на ту дівчину, про яку люди кажуть: "Заберіть її звідси!" Я не хотіла прокидатися і називати це похміллям, я повинна була зупинитися", – розповіла Келлі Осборн. 

Пережити непростий етап їй допомогли родичі та друзі. Келлі Осборн не приховує, що перші місяці для неї були нестерпними, проте пізніше про алкоголь вона і згадувати не хотіла. 

Що відомо про алкогольну залежність Келлі Осборн

Вперше алкоголь Келлі Осборн спробувала у шкільні роки, коли їй було всього 12. Пізніше зіркова донька розповідала, що має генетичну схильність до цього, тому не має наміру їй протистояти. Вже у 18 років Келлі Осборн вперше пройшла лікування від алкозалежності. 

В одному з інтерв'ю співачка зазначила, що тодішні стосунки з Люком Воррелом її врятували. Заради коханого Келлі записалась на реабілітацію до спеціальної клініки. Та стосунки пари не склались: після зради Осборн покинула бойфренда у 2010 році. Після цього Келлі неодноразово потрапляла в об'єктиви папараці напідпитку.

Наразі артистка не розсекречує імені свого нового обранця та більше не хоче афішувати особисте життя. З чоловіком вона зустрічається з 2018 року.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини США Зіркові хвороби Алкоголь LifeStyle
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