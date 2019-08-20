Кемпінг та гірські прогулянки: Іванка Трамп приголомшила знімками зі скромного відпочинку

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Іванка Трамп і Джаред Кушнер
Іванка Трамп і Джаред Кушнер / Instagram / @ivankatrump

Донька чинного президента США та його радник Іванка Трамп вже не вперше дивує прихильників вибором скромного відпочинку. Цього разу політик зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та дітьми вирушила в гори.

У мережі Іванка Трамп залюбки показала знімки, зроблені під час її сімейного відпочинку в Америці. На фото видно, що останні дні літа знамените американське подружжя вирішило провести наодинці з дітьми. Іванка та Джаред організували похід в гори, де оселились в невеличкому дерев'яному будинку. 

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Для кемпінгу мільйонери обрали затишну місцевість з озером. Згідно із фото, Іванка Трамп намагається не балувати своїх нащадків дорогими готелями та залучати їх до активного відпочинку. Відтак 8-річна Арабелла Роуз, 5-річний Джозеф та 3-річний Теодор Джеймс допомагали своїм батькам у приготуванні вечері на вулиці, від чого не приховували захвату. 

Щодо гардероба Іванки Трамп, то вона поєднала елегантний стиль з буденним. Зокрема, перед камерою політик постала у міді-сукнях та спортивних костюмах, зручних для відпочинку в горах. Романтичні знімки вже підкорили мережу та викликали чималий захват у прихильників Іванки Трамп та Джареда Кушнера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Всього за рік Іванка Трамп і Джаред Кушнер збільшують свої статки на 28-135 мільйонів доларів. При таких доходах пара обирає досить скромний стиль життя. У своєму маєтку вони обрали звичайний декор, а кімната синів Іванки і Джареда містить тільки ліжка, тумбочки та шафу для речей.

У дозвіллі подружжя теж обирає надмірну скромність. День народження дітей Іванка Трамп здебільшого святкує на сімейньому пікніку, а на 8-річчя донька мільйонерів отримала в подарунок собаку. Експерти раніше стверджували, що саме така простота в побуті допомогла Іванці Трамп отримати чималиу популярність серед американців. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Іванка Трамп Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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