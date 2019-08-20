Кемпінг та гірські прогулянки: Іванка Трамп приголомшила знімками зі скромного відпочинку

Донька чинного президента США та його радник Іванка Трамп вже не вперше дивує прихильників вибором скромного відпочинку. Цього разу політик зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та дітьми вирушила в гори.

У мережі Іванка Трамп залюбки показала знімки, зроблені під час її сімейного відпочинку в Америці. На фото видно, що останні дні літа знамените американське подружжя вирішило провести наодинці з дітьми. Іванка та Джаред організували похід в гори, де оселились в невеличкому дерев'яному будинку.

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Для кемпінгу мільйонери обрали затишну місцевість з озером. Згідно із фото, Іванка Трамп намагається не балувати своїх нащадків дорогими готелями та залучати їх до активного відпочинку. Відтак 8-річна Арабелла Роуз, 5-річний Джозеф та 3-річний Теодор Джеймс допомагали своїм батькам у приготуванні вечері на вулиці, від чого не приховували захвату.

Щодо гардероба Іванки Трамп, то вона поєднала елегантний стиль з буденним. Зокрема, перед камерою політик постала у міді-сукнях та спортивних костюмах, зручних для відпочинку в горах. Романтичні знімки вже підкорили мережу та викликали чималий захват у прихильників Іванки Трамп та Джареда Кушнера.

Всього за рік Іванка Трамп і Джаред Кушнер збільшують свої статки на 28-135 мільйонів доларів. При таких доходах пара обирає досить скромний стиль життя. У своєму маєтку вони обрали звичайний декор, а кімната синів Іванки і Джареда містить тільки ліжка, тумбочки та шафу для речей.

У дозвіллі подружжя теж обирає надмірну скромність. День народження дітей Іванка Трамп здебільшого святкує на сімейньому пікніку, а на 8-річчя донька мільйонерів отримала в подарунок собаку. Експерти раніше стверджували, що саме така простота в побуті допомогла Іванці Трамп отримати чималиу популярність серед американців.