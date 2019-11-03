День народження Кендалл Дженнер: найяскравіші образи зірки реаліті-шоу та модних показів

Кендалл Дженнер 3 листопада виповнилося 24 роки. Зараз дівчина одна з найуспішніших моделей сучасності. Їй вдалося вийти з тіні слави клану Кардашян-Дженнер і стати зіркою подіумів.

Модельна кар’єра Кендалл почалася у 14 років, коли вона підписала контракт з відомим модельним агентством Wilhelmina Models. Тоді вона знялася для відомого молодіжного бренду Forever 21, а також з'явилася на сторінках модних журналів OK! і TeenProm.

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Про Дженнер заговорили, як про перспективну модель, коли вона з'явилося на сторінках видання Paper в статті "Beautiful People".

У 2014 році Кендалл дебютувала на Тижнях моди. Її запросили дефілювати у Нью-Йорку, Лондоні та Парижі.

Уже в наступному сезоні юна зірка виходила на світові подіуми, представляючи колекції Chanel, Givenchy, Vera Wang, Dolce & Gabbana, Donna Karan, Michael Kors, Diane Von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, Fendi, Ports 1961 Oscar de la Renta, Bottega Veneta, Pucci, Sonia Rykiel і Balmain.

Victoria's Secret Fashion Show, 2015:

The Met Gala, 2017:

American Music Awards, 2015:

Harper's Bazaar Icons, 2017:

Alexander Wang Spring Summer, 2017:

Cannes Film Festival, 2016:

Fendi Haute Couture, 2017:

Усі фото: Getty Images

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) Тра 20, 2017 о 1:01 PDT

playing dress up Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) Кві 29, 2017 о 9:49 PDT