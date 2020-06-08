Знаменита американська супермодель Кендалл Дженнер опинилася в центрі скандалу через те, що в мережі з'явилася протестна світлина з нею, яка була зроблена за допомогою фотошопу.

Мережу розбурхав знімок, де Кендалл Дженнер постала із протестним плакатом у руках. Проте сама зірка стверджує, що не робила його і не публікувала. Про це вона заявила на особистій сторінці в твіттері.

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Фотографія Кендалл Дженнер, яка стала причиною скандалу

На знімку одна із сестер Кардашян-Дженнер Кендалл позує у чорній захисній масці. Вона тримає у руках табличку з написом Black Lives Matter. Таке фото свідчить про те, що модель долучилася до руху проти расової дискримінації, який набрав обертів після трагічної загибелі афроамериканця Джорджа Флойда.

Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що на світлині використаний фотошоп. Плаката з відповідним гаслом не було на оригінальному фото і це видно по тіні.

Через це у бік Кендалл посипалися звинувачення і юзери почали зазначати, що такий вчинок не є етичним.

Після цього знаменитість розмістила знімок на особистій сторінці у соціальній мережі твіттер і наголосила, що не причетна до цього і ця фотографія – справа рук когось іншого.

"Це хтось відредагував! Я цього не публікувала!" – написала Дженнер.

this is photoshopped by someone. i DID NOT post this. https://t.co/nQ7uNnGB20 — Kendall (@KendallJenner) June 6, 2020

Що відомо про протести через смерть Джорджа Флойда?

Джордж Флойд – афроамериканець, який трагічно загинув від рук поліцейського 25 травня. Правоохоронці жорстоко затримали чоловіка за те, що він намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Коп використав задушливий прийом: став коліном на шию. В результаті цього Флойд помер, а перед смертю благав відпустити, бо "не міг дихати". США охопили масові протести, заарештували понад 4 тисячі людей. Серед мітингувальників та силовиків є постраждалі. У великих американських містах уже ввели комендантську годину, адже мирні протести переросли у сутички. Радикально налаштовані люди б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі автомобілі. Згодом акції проти расизму розпочалися у багатьох країнах Європи, Австралії та Великій Британії.