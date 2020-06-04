Американська модель Кендалл Дженнер давно славиться своїм непростим характером і титулом "серцеїдки". Хлопці з її оточення часто перебувають у "френдзоні", а сама вона ніколи публічно не коментує свої стосунки. Однак ЗМІ стало відомо, що наразі вона зустрічається із баскетболістом Девіном Букером.

24-річну Дженнер неодноразово можна було побачити на різних заходах в компанії своїх друзів-баскетболістів. Але у ЗМІ ніколи не виникало чуток, що в когось із них у неї роман, оскільки модель віддавала перевагу лише дружнім стосункам. Зараз же, за інформацією Us Weekly, Кендалл Дженнер зав'язала стосунки з баскетболістом Букером.

Цікаво Колишня дівчина принца Гаррі зробила несподіване зізнання: чому насправді розійшлася пара

Втім, інсайдери видання додають, що Кендалл не сприймає ці стосунки серйозно, адже навколо неї завжди багато чоловіків, які приділяють їй увагу.

Зараз вони зустрічаються, однак поки що не йдеться про серйозні стосунки. Навколо неї стільки чоловіків, що це просто безумство,

– йдеться у виданні.

Варто додати, що вперше пару помітили під час автомобільної подорожі неподалік від Арізони. Тоді ж папараці сфотографували їх під час однієї з зупинок. Там вони вели себе немов закохані, принаймі так стверджують очевидці. Згодом Кендалл сама возила свого бойфренда на власній атвівці по Лос-Анджелесу. Хлопець з дівчиною знайомі вже не один рік – у 2018-му вони навіть ходили на подвійні побачення.

Тоді ж Кендалл зустрічалась із баскетболістом Беном Сіммонсом, а Девін – з Джордін Вудс. Тією самою, яка тривалий час була найкращою подругою сестри Кендалл – Кайлі Дженнер, і яка зрадила з бойфрендом Хлої Кардашян – ще однієї сестри моделі.