Кендалл Дженер відновила роман з відомим баскетболістом, – ЗМІ

Особисте життя моделі Кендалл Дженнер вже давно ретельно розглядають журналісти західних ЗМІ. Зірка є однією з найпопулярніших сестер Кардашян та досі не вийшла заміж. Тому кожен обранець манекенниці одразу ж потрапляє на перші шпальти всіх видань.

За даними US Weekly, Кендалл Дженнер відновила роман з австралійським баскетболістом Беном Сіммонсом. Такі чутки спровокувала сама модель, яка у п'ятницю, 13 грудня, пішла на матч колишнього хлопця. За словами очевидців, Кендалл підтримувала команду "Філадельфія Севенті-Сіксерс", за яку грає Бен Сіммонс, та емоційно переживала всі моменти, коли хлопець вів м'яч.

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Цю інформацію підтвердили інсайдери з близького оточення сестер Кардашян. Вони переконують, що Кендалл Дженнер спеціально перенесла заплановану зйомку, щоб приїхати до Філадельфії та повболівати за свого бойфренда. Після матчу пара провела час разом.

"Раніше такого не було. Минулого тижня вона полетіла ввечері в четвер, щоб зустрітися з ним після гри в Бостоні. Після цього вона повернулася на Мангеттен для зйомки, а вже в п'ятницю вранці полетіла до Філадельфії, щоб встигнути на його нову гру. Поки вони тримають свої стосунки в таємниці від всіх", – розповів інсайдер.

Кендалл Дженнер закрутила роман з Беном Сіммонсом у травні 2018 року. Пара часто потрапляла в об'єктиви папараці та демонструвала особливу ніжність на публіці. Однак коментувати стосунки знаменитості не поспішали. Водночас інсайдери запевняли журналістів, що роман Кендалл і Бена розвивається дуже швидко, тому пара може піти до вівтаря вже у 2019 році.



Кендалл Дженнер з Беном Сіммонсом / People

Проте цього так і не сталось. Норовлива модель раптово вирішила завершити роман. За неофіційною інформацією, Кендалл Дженнер набридло бути завжди в розлуці зі спортсменом через його графік. Відтак пара вирішила розійтись та зосередитись на своїй кар'єрі.

У жовтні 2019 року Кендалл Дженнер опублікувала кілька фото з манекенником Фаєм Хадрою. У ЗМІ підозрювали, що пара зустрічається. Однак, як виявилось, Кендалл не змогла довго будувати стосунки з колегою та повернулась до колишнього хлопця.



Кендалл Дженнер і Фай Хадра / Instagram / @kendalljenner