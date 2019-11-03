Кендалл Дженнер – 24! Цікаві факти про супермодель, які вас здивують

Сьогодні, 3 листопада, популярній моделі Кендалл Дженнер виповнюється 24! Протягом багатьох років тисячі глядачів спостерігали за її життям з дитинства через шоу "Сімейство Кардашян", однак є цікаві факти з біографії дівчини, які вас точно здивують.

Кендалл Дженнер – американська модель та телевізійна зірка. Вона є дочкою Кріс Дженнер та Кейтлін Дженнер. Імена її сестер є не менш відомими: Кім, Хлої, Кортні Кардашян і Кайлі, остання з яких вважається наймолодшою мільярдеркою у світі.

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Однак Кендалл кардинально відрізняється від членів своєї зіркової родини. П'ятірку фактів з життя Кендалл – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Цікаві факти про Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер – дівчисько-шибеник сімейства Кардашян

Відомо, що більшість жінок у сім'ї Кардашян-Дженнер славляться любов'ю до макіяжу та одягу. Але Кендалл, незважаючи на роботу у модній індустрії, вважає себе шибеником.

Я сильно відрізняюся від усіх своїх сестер. Вони завжди гламурно одягалися та були в центрі всього. Частина мене любить це також, але водночас я люблю залишати своє життя приватним,

– зізнається Кендалл.

І це правда! Кендалл Дженнер – єдина із зіркового сімейства, хто не бажає демонструвати своє життя публічно на камери.



Сімейство Кардашян-Кендалл / Getty Images

Карл Лагерфельд не мав поняття, хто така Кендалл, коли вона почала працювати на нього

Багато хто вважає, що секретом успіху Кендалл Дженнер став її зв'язок з сімейством Кардашян. Але, що цікаво, коли дівчина почала працювати з Chanel, знаменитий модельєр Карл Лагерфельд поняття не мав, хто вона така.

Я навіть не знав, що вона знімалася у "Сімействі Кардашян". Я дивився серіал, коли там були лише її сестри і вона була дитиною... Від неї йде хороша енергетика і я це не відчуваю зі всіма людьми. У ній є щось тепле, людське і миле,

– розповідав колись Лагерфельд для Harper’s Bazaar.

Кендалл також зізнавалася, що вперше зустрілася з Карлом під час своєї першої примірки для Chanel і тоді вона дуже нервувала. Також вона не приховує того, що почувається сором'язливою при першій зустрічі з кимось.

"Я дуже нервувала. Це був мій перший сезон, моє перше шоу Chanel і я не дуже знала, що я роблю... Я багато чула від Кари Делевінь про те, що Карл Лагерфельд смішний, нормальний і просто крутий чоловік," – зазначила Дженнер.



Кендалл Дженнер і Карл Лагерфельд / Getty Images

Кендалл Дженнер приховувала свою славу, коли будувала кар'єру моделі

Лагерфельд виявися не єдиним, хто не знав про популярність Кендалл після виходу "Сімейства Кардашян", тому що Кендалл спеціально приховувала це.

Для видання Nightline Дженнер розповідала, що одного разу вона готувалася до показу на бекстейджі і її агент написав повідомлення, щоб Кендалл нікому більше не розповідала про свою славу. За словами дівчини, тоді вона неабияк злякалася.



Кендалл Дженнер / Getty Images

На кого рівняється Кендалл Дженнер?

Так, Кендалл Дженнер знімалася для великої кількості глянцевих журналів, зокрема для Vogue. Але амбіційна дівчина не вважає це за шалений успіх. Для видання Daily Mail знаменитість зазначила те, що рівняється на супермоделей, до прикладу, Сінді Кроуфорд.

Усі запитують мене: "Отже, ви щойно виконали свою мету – що далі?" Все, що я можу сказати, це те, що Сінді мала 17 обкладинок американського Vogue. Мені ще довгий шлях!

– вважає знаменитість.



Кендалл Дженнер / Getty Images

На 21 день народження Кендалл отримала у подарунок Rolls-Royce від незнайомця

Мабуть, найбільше Кендалл Дженнер пам'ятає неочікуваний подарунок на своє 21-річчя. Тоді незнайомець, який потім виявився турецьким мільйонером Салгіном Ялчином, подарував дівчині розкішний автомобіль Rolls-Royce.

Про це розповіла сестра моделі Хлої Кардашян у шоу Джиммі Кіммела: "Ми виходимо на вулицю, і там є цей "Роллс-Ройс" і чоловік стоїть там. Я відразу подумала: "Який подарунок, хлопець чи машина, це жарт? На свій 21 день народження я отримала вечерю та гаманець".

З того часу минуло три роки і які сюрпризи очікують Кендалл Дженнер під час святкування її 24-річчя – очікуйте згодом!