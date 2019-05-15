Кендалл Дженнер, Белла Хадід та інші моделі оголилися для реклами Calvin Klein

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Знамениті моделі, серед яких "ангели" Victoria's Secret, знялися для неординарної рекламної кампанії білизни Calvin Klein. У кадрі дівчата розповідали, з ким себе асоціюють, а також, як завжди, звабливо позували у відвертих образах.

Перші знімки з фотосесії та короткі відеоролики моделі опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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Дівчатам дісталися різні образи, вбрання та стиль фотосесії. І це не дивно, адже у рамках рекламної кампанії зірки перед камерою обирали для себе цікаві епітети і ділилися з ким себе асоціюють. Однак метою фотосесії було звабливо подати нову колекцію, яке придумали креативні дизайнери бренду Calvin Klein.

Так, Кендалл Дженнер позувала у джинсовій куртці на голе тіло та крихітних чорних трусиках, а Беллі Хадід підібрали спортивний набір червоного кольору з логотипами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Victoria's Secret Кендалл Дженнер Белла Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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