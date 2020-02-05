Кендалл Дженнер, Белла та Джіджі Хадід у кампейні Burberry: зіркова зйомка

Британський преміальний бренд Burberry для зйомки колекції весна-літо 2020 запросив найбільш іменитих моделей сучасності. Таким зірковим складом може похизуватися далеко не кожен культовий будинок моди, проте італійському модельєру Ріккардо Тіші вдалося майже неможливе.

Відомо, що визнаний дизайнер славиться дружбою з найбільшими зірками світових подіумів, які радо демонструють його вбрання на найпрестижніших червоних доріжках. Так, разом з Іриною Шейк Ріккардо Тіші постав на світській вечірці премії BAFTA-2020.

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Ще більш зірковою стала зйомка нової колекції британського бренду одягу, аксесуарів та парфумів Burberry, під лейблом якої працює кутюр'є. Перед камерою знаного дуету фотографів Інеса ван Ламсверде та Вінуда Матадіна працювали культові моделі: Кендалл Дженнер, Белла та Джіджі Хадід, Бенджи Арвей та інші.

Колекція поєднала як чоловічі, так і жіночі вбрання вишуканої класики та екстравагантного casual стилю. Більшість образів виконані у впізнаваних для Burberry бежевих відтінках.

Я декілька сезонів працюю над тим, щоб визначити нову індивідуальність та візуальну мову для цього будинку. Ця кампанія – як відправна точка, і я хотів об'єднати чоловіків і жінок, які представляють Burberry – тих, хто вже давно є частиною моєї кар’єри, а інших, хто розпочав це шлях Burberry лише зі мною,

– прокоментував модельєр.

Враженнями від неймовірної зйомки поділилася з успішна Белла Хадід, яка славиться міцною дружбою з дизайнером: "Завжди для мене честь працювати з таким другом, як Ріккардо. Він взяв мене під своє крило високої моди, коли я була юною. Рікі завжди дарує найкращу енергію для зйомки. Ми завжди сміємося, і з ним це ніколи не сприймаєш, як робочий день".



Зйомка для ​будинку моди Burberry / Burberry